Josef B., de klusjesman van het 'boerderijgezin' in Ruinerwold, wordt nu ook verdacht van het mishandelen van de kinderen van het gezin. De zestigjarige Oostenrijker werd al verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van de kinderen van Gerrit Jan van D., die zijn eigen geloof predikte.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze zaak

Van D. woonde de laatste tien jaar met de jongste zes kinderen in een boerderij in Ruinerwold, waar het gezin in oktober 2019 werd ontdekt. De kinderen bleken niet ingeschreven bij de burgerlijke stand en kwamen nooit van het terrein rond de afgelegen boerderij af.

B., die zichzelf ziet als aanhanger van het geloof van Van D., deed klusjes voor het gezin. Hij verbouwde de boerderij en haalde de boodschappen.

In maart besloot de rechtbank in Assen dat Van D. zelf niet vervolgd kan worden voor vrijheidsberoving en mishandeling van al zijn negen kinderen. Hij heeft in 2016 een hersenbloeding gehad en kan daardoor niet meer praten en een strafzaak ook niet begrijpen.

1 Advocaat kinderen in zaak-Ruinerwold: 'Ze willen gerechtigheid'

Nieuwe verdenking kwam onverwacht

Dinsdag ging de rechtbank verder met de zaak tegen de klusjesman. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam met een nieuwe tenlastelegging, waarop ook de mishandeling staat.

Waarom het OM daar nu mee komt en waar het precies om gaat, werd op de zitting niet toegelicht. Volgens de advocaat van Josef B., Yehudi Moszkowicz, komt die nieuwe verdenking "als een konijn uit de hoge hoed".

De Oostenrijker was zelf niet bij de regiezitting. Moszkowicz vroeg de rechtbank om de zaak te onderbreken, zodat hij kan overleggen met B. De rechtbank geeft hem twee weken de tijd om met een reactie op de nieuwe dagvaarding te komen.

De advocaat vroeg zich hardop af of het juridisch wel toegestaan is dat het OM nu onverwacht met een nieuwe verdenking komt en wil dat uitzoeken. B. heeft altijd alle beschuldigingen ontkend. Volgens hem werden de kinderen niet van hun vrijheid beroofd, ook niet door hun vader, en konden ze gaan en staan waar ze wilden.