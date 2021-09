Er is dinsdagochtend voor het eerst na de zomer vorst aan de grond gemeten, meldt Weeronline. In het Brabantse Woensdrecht daalde het kwik om iets voor 7.00 uur tot -0,1 graden.

De laatste keer dit jaar dat er lokale grondvorst werd gemeten was op 13 juni in Twente. Toen werd het 's ochtends -1,3 graden.

Normaal gesproken wordt de eerste grondvorst na de zomer meestal rond 28 september gemeten. Dit jaar is dat dus een week eerder. Tot een record komt dat echter nog lang niet: in 1973 werd de eerste grondvorst na de zomer het vroegst gemeten, op 22 augustus. In Twente daalde het kwik dat jaar zelfs tot 2,2 graden onder 0.

Ook in 1993 kwam de eerste vorst uitzonderlijk vroeg in de najaarsperiode, namelijk op 28 augustus. In 2014 was er een uitschieter de andere kant op. Toen werd pas op 5 november in Eindhoven voor het eerst na de zomer vorst gemeten.

Dinsdag wordt het in de loop van de dag zonnig en droog. In de ochtend is er lokaal nog kans op mist. Met name in het noorden kunnen in de loop van de middag stapelwolken ontstaan. Het wordt 18 tot 19 graden.