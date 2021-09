Het Trimbos-instituut, een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, vreest niet voor extra drugsincidenten in Nederland als vanaf 25 september meerdaagse evenementen weer mogelijk zijn. "Voor de consument gaan er nu weer wat dingen open, maar er is nog geen sprake van een grote heropening."

Dat blijkt onder meer uit de testcijfers van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), dat onderdeel van Trimbos is.

Waar in een non-coronajaar wekelijks ruim vierhonderd drugsmonsters voor een test ingeleverd worden, ontvangt het DIMS momenteel de helft daarvan. Nederlanders willen nog altijd vooral de inhoud van hun ec­sta­sypillen laten controleren.

Zo test het Trimbos-instituut jouw drugs Het Trimbos heeft diverse locaties waar gebruikers hun drugs kunnen aanbieden.

De drugs worden geanalyseerd. Als de drugs bekend zijn, dan wordt de inhoud weergeven. Als de drugs nieuw blijken te zijn, volgt een verdere analyse.

De uitslag van de test volgt binnen een week en wordt gedeeld met de gebruiker.

In België overleed afgelopen weekend een 54-jarige Nederlander die bij een dancefestival was geweest. Hij droeg een zak xtc-pillen bij zich waarvoor het Belgische openbaar ministerie later een waarschuwing uitgaf. Volgens het parket bevatten de drugs twee keer zoveel MDMA als normaal en zijn de pillen in potentie dodelijk. Overigens is nog niet vastgesteld of de man door het gebruik van de pillen is overleden.

Op de Nederlandse lijst met recente extra riskante tabletten staan momenteel vier pillen. Daarbij maakt woordvoerder Laura Smit-Rigter wel de opmerking dat de pillen die in Nederland in omloop zijn in de afgelopen jaren zwaarder zijn geworden. Ze hebben dus een hogere dosering.

Zo wordt er gemiddeld genomen 166 milligram MDMA in een xtc-pil aangetroffen. Volgens verslavingsinstelling Jellinek, die in het verleden met ervaren drugsgebruikers sprak, zijn die pillen alleen geschikt voor personen die minstens 110 kilogram wegen.

Het Trimbos-instituut wijst erop dat ook pillen die niet op de lijst staan risico's met zich meebrengen. "Drugsgebruik is nooit zonder risico. Als je geen risico wil lopen, dan is het advies om niet te gebruiken."

Omstreden pil in België nog niet op de radar in Nederland

De pil die in België mogelijk een leven heeft geëist, verschijnt voorlopig niet op de lijst met riskante pillen. "Daarvoor moeten de drugs eerst getest worden. Wij kennen deze pil nog niet", aldus Smit-Rigter. Sinds juni kan het DIMS weer op volle kracht drugs testen. Vanwege de coronapandemie was de testcapaciteit eerder ingeperkt.

Als de pil daadwerkelijk extra schadelijk blijkt te zijn, dan kan het instituut besluiten tot een zogeheten Red Alert. Met een dergelijke waarschuwing worden gebruikers op de hoogte gebracht van één of meerdere pillen die een extra groot risico vormen. Begin dit jaar gaf het Trimbos nog een Red Alert uit voor een 2C-B-pil met de naam Tesla. "Die zien we gelukkig niet meer", vervolgt Smit-Rigter.

De woordvoerder hoopt dat het aantal drugsincidenten in Nederland dit jaar klein blijft. "In ons land zijn er gelukkig niet veel vervuilde pillen - of drugs met een andere inhoud dan de consument denkt te kopen - en de grote drukte is normaliter gekoppeld aan het festivalseizoen. Dat is bijna ten einde."