Aziz A. is maandag veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar en negen maanden voor onder meer het leidinggeven aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. A., die in 2017 ineens opdook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, zou in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat Al Nusra hebben verkeerd.

Tegen de 35-jarige A. was een celstraf van 23 jaar geëist. De rechtbank Rotterdam acht ook bewezen dat de broer van Aziz, Fatah, onder meer leiding heeft gegeven aan een terroristische organisatie. Hij moet elf jaar en negen maanden de cel in. Dat is meer dan de tien jaar die geëist was.

De broers hebben altijd iedere betrokkenheid ontkend. Ze waren niet aanwezig bij de uitspraak. De advocaat van Fatah liet direct na afloop van de uitspraak weten dat zijn cliënt in beroep zal gaan. De advocaat van Aziz vermoedt dat zijn cliënt hetzelfde zal doen, maar gaat het vonnis eerst met hem bespreken.

Broers hadden hoge functies bij jihadistische organisatie in Syrië

In 2018 werden Aziz en Fatah aangehouden, sindsdien zitten ze in voorarrest. Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht hen van betrokkenheid bij de jihadistische organisatie Jabhat Al Nusra, die lange tijd banden had met Al Qaeda.

Het OM kwam in de jaren na de aanhouding van de broers met steeds meer verdenkingen van misdrijven in Syrië, vooral tegen Aziz. Beide broers zouden leidinggevende posities hebben bekleed bij Jabhat Al Nusra.

Daarnaast zou Aziz betrokken zijn geweest bij het doden van zeventien regeringssoldaten tijdens een aanval op een grenspost. Ook werd hij verdacht van het doden van 25 militieleden van het regime van president Bashar Al Assad en van een zelfmoordaanslag op het gebouw van een inlichtingendienst, waarbij 200 doden vielen.

Aziz had relatie met Nederlandse journalist Boersma

Aziz en Fatah arriveerden rond 2014 in Nederland nadat ze waren gevlucht uit het door oorlog verscheurde Syrië. Aziz kwam terecht in Amsterdam, waar hij ging werken in een restaurant en meerdere relaties kreeg, onder meer met de Nederlandse journalist Ans Boersma. Zij werd in juni van dit jaar door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Ze had opzettelijk documenten vals ingevuld had om zo een visum voor Aziz te regelen

De 44-jarige Fatah kwam met zijn familie terecht in het Brabantse Bergeijk. Hij ging werken in een broodjeszaak in Eindhoven. De twee broers liepen tegen de lamp toen Aziz in 2017 door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently werd herkend tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS).

AIVD luisterde verdachten lange tijd af

De broers zijn lange tijd afgeluisterd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), onder meer thuis en in de auto. "Op basis van gesprekken die zij daar met elkaar en met anderen hebben gevoerd, op basis van getuigenverklaringen en op basis van onderzoek aan telefoons en computers komt de rechtbank nu tot een veroordeling", aldus de rechter.

De advocaten van de broers zetten echter grote vraagtekens bij de waarde die aan deze gesprekken wordt toegekend, omdat met name Fatah "grote verhalen" zou ophangen en een leugenaar zou zijn.