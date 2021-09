Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, zou van het Openbaar Ministerie (OM) geen geld ontvangen voor zijn verklaringen. Dat meldt de Volkskrant maandag op basis van vertrouwelijke stukken.

In de afgelopen weken kwamen er veel berichten naar voren die met de telefoon van B. zijn verstuurd. Hij had dit toestel heimelijk in zijn cel. In de berichten wordt gesproken over de deal met het OM en dat B. het maximale eruit zou willen halen.

Volgens de verdediging blijkt hieruit een financieel motief en die wil daarom opheldering van het OM over wat er met B. is afgesproken. Tegenover een verklaring van een kroongetuige mag namelijk geen geldelijk voordeel staan. De Volkskrant zegt dat uit documenten blijkt dat hier geen sprake van is.

Volgens de advocaten van B. werd in de berichten gedoeld op beveiliging en het bedingen van optimale voorwaarden.

Het Marengo-proces met Ridouan T. als hoofdverdachte gaat dinsdag verder.