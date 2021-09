De politie heeft zondagmiddag in een stilstaande trein bij het station van Apeldoorn een verdachte van een bommelding gearresteerd. Vanwege de situatie is het treinverkeer van en naar de Gelderse stad stilgelegd en is het station van Apeldoorn ontruimd.

In verband met de bommelding werd de trein, met de passagiers daar nog in, naar een rangeerterrein naast het station gereden. Vervolgens hield een arrestatieteam van de politie de verdachte in de trein aan. De overige passagiers zijn met bussen opgevangen en vervoerd. De politie doorzocht de trein nog met politiehonden, maar die zoekactie leverde niets op.

Volgens Omroep Gelderland kregen reizigers rond 15.30 uur het verzoek het station van Apeldoorn onmiddellijk te verlaten. Boven de stad vloog ook een politiehelikopter.

De NS verwacht op dit moment dat de treinen vanaf 18.30 uur weer gaan rijden.