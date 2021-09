Het eerder dit jaar ingevoerde statiegeld op plastic flesjes lijkt resultaat te hebben geboekt: het aandeel flesjes in het gevonden zwerfafval is met 37 procent afgenomen. Dat meldt de Plastic Soup Foundation (PSF) zondag na de grote zwerfvuilopruimactie van zaterdag tijdens World Cleanup Day.

Ruim 90.600 items zijn opgeruimd door duizenden vrijwilligers, natuurorganisaties en bedrijven. Sigarettenpeuken voeren de lijst weer aan, gevolgd door blikjes, snoepwikkels en flessen. Op plek tien van de lijst met aangetroffen afval staat het mondkapje.

Volgens de PSF deden deze editie 41.342 officieel geregistreerde deelnemers mee, verdeeld over 1.574 acties. Woensdag hadden ruim tweehonderd scholen een opruimactie georganiseerd. In totaal deden 181 landen mee aan World Cleanup Day.

Sinds 1 juli wordt er 15 cent statiegeld geheven op kleine plastic flessen voor frisdrank of water. De redenering is dat mensen minder flessen weggooien op straat of in de vrije natuur als ze er geld voor krijgen. De ingezamelde flessen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.