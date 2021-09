Het weer is tot en met woensdag rustig met regelmatig zon. Wisselvallig weer krijgt vanaf het begin van de astronomische herfst de overhand. Donderdag neemt de wind toe en de temperaturen af.

In bewolkte gebieden wordt het zondag 18 graden, op plekken waar de zon schijnt zal de temperatuur rond de 22 graden liggen. Er staat een zwakke tot matige oostenwind.

Maandag volgt na een grijze start een mix van zon en wolken bij 17 tot rond de 20 graden. Naast wat wolkenvelden schijnt de zon geregeld en oogt het bij tijd en wijle heel vriendelijk. De meeste wolken komen opnieuw in het noorden voor.

Dinsdag tijdens Prinsjesdag kan het koffertje met de begroting droog de oversteek maken van de Tweede Kamer naar de Grote Kerk. Ook woensdag bestaat uit rustig septemberweer met geregeld zon. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Er staat weinig wind, voornamelijk uit het oosten.

"Dit hebben we ook wel verdiend, na de wisselvallige zomer", zegt Alfred Snoek van Weerplaza tegen NU.nl. De meteoroloog voorspelt een weersomslag nadat woensdag om 21.21 uur de astronomische herfst begint.

Vanaf donderdag wisselvallig begin astronomische herfst

Vanaf donderdag draait de wind en deze komt voornamelijk uit westelijke richting. Hierdoor bereiken storingen vanaf de Atlantische Oceaan ons land. Van tijd tot tijd valt er regen. De temperatuur daalt naar 16 tot 18 graden. Dit wisselvalliger weertype houdt naar verwachting aan tot en met het weekend.

"Verwacht niet alleen kommer en kwel", zegt Snoek, hoewel het volgens hem verstandig kan zijn de paraplu of regenjas weer eens op te zoeken. "Het zijn geen langdurige momenten met regen of plensbuien. Dit weer hoort er in Nederland een beetje bij tijdens de herfst."