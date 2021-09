In een woning in Harderwijk is zaterdag ongeveer 500 kilo vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk werd ontdekt door de brandweer die afkwam op een melding over een keukenbrand.

Het vuurwerk, waarmee volgens de politie soms ook wat was geknutseld, wordt uit de woning gehaald. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) helpt daarbij.

Het gaat volgens de politie om professioneel en (illegaal) consumentenvuurwerk. De bewoner van het huis aan de Leembergerhout is aangehouden.