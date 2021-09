Bij een frontale botsing op de N716 in Emmeloord zijn zaterdag tegen het einde van de ochtend zes personen gewond geraakt, onder wie een aantal kinderen, meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Het is nog onduidelijk om hoeveel kinderen het gaat. Alle zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn.

De botsing vond rond 11.10 uur plaats op de Nagelerweg (N716), ter hoogte van de Hannie Schaftweg in Emmeloord. Na het ongeluk werd de weg afgesloten voor onderzoek naar de toedracht ervan. Dat onderzoek loopt nog, en dus is het nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd, meldt de woordvoerder.