Micha Kat, die onder meer complottheorieën verspreidde over satanisch kindermisbruik in Bodegraven, blijft vastzitten in een cel in Noord-Ierland. Dat heeft een Noord-Ierse rechtbank vrijdag besloten, zegt een woordvoerder van het OM in Den Haag.

Kat (58) wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel. Dat gebeurde via filmpjes op het onlineplatform Red Pill Journal, dat hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte.

Tijdens internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-bestuurder en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk onder meer van van satanische pedoterreur en rituele kindermoorden.

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster. De volgende zitting in de uitleveringsprocedure is op 15 oktober.