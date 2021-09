In het onderzoek naar het dragen van naziuniformen op Urk is een negentienjarige man uit de plaats aangehouden voor verboden wapenbezit. Een groep jongeren zou met het dragen van de kleding protesteren tegen de coronamaatregelen.

Zaterdagavond ging een groep van ongeveer tien jongeren op Urk in nazikleding de straat op. Uit beelden blijkt dat een van hen een gevangenispak met een Jodenster droeg, terwijl de anderen nepwapens op hem richtten.

Er verschenen verschillende foto's op internet, waarna de politie een onderzoek opende. Op de foto's zijn meerdere vuurwapens te zien. Daarop heeft de politie de huizen van de betrokkenen doorzocht.

In een van de woningen werd een vuurwapen aangetroffen. De vermoedelijke eigenaar, de negentienjarige man, is aangehouden. Het vuurwapen werd in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen voor wapenbezit niet uit.

De jongeren zouden zich in nazikleding hebben gestoken uit protest tegen de coronamaatregelen. Uit onderzoek is tot dusver niet gebleken dat het om een coronaprotest ging, aldus de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of het dragen van naziuniformen op straat strafbaar is.