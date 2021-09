Het laatste weekend van de astronomische zomer verloopt rustig en bijna overal droog, laat Weerplaza weten. De zon zal zich vooral in de middaguren laten zien.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan mist, nevel of laaghangende bewolking ontstaan. Daardoor start zaterdag regionaal grijs. Ook kan het op de vroege ochtend fris aanvoelen met minimumtemperaturen tussen de 9 en 13 graden.

De zon zal zich in de middag meer laten zien. Met een temperatuur van 20 of 21 graden is het vrij aangenaam. Op veel plaatsen blijft het droog, hoewel het zuiden wel kans maakt op een bui. Het kwik stijgt zondag naar 18 tot 21 graden.

Volgende week begint vrijwel droog, maar wordt geleidelijk frisser. "Het nazomergevoel raken we met lagere middagtemperaturen kwijt", aldus Weerplaza. Woensdag start dan echt de astronomische herfst, en dat is gelijk te merken met maximumtemperaturen van 15 of 16 graden.