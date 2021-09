Kroongetuige Nabil B. zal alsnog worden gehoord in de zaak rond de moord op Derk Wiersum. B. zou voorafgaand aan Wiersums dood ruzie met zijn raadsman hebben gehad en de verdediging wilde hem daar vragen over stellen. Dit verhoor vond uiteindelijk niet plaats vanwege de medische problemen waar B. mee kampte, maar de situatie is inmiddels veranderd.

Het verhoor zal aanstaande maandag achter gesloten deuren plaatsvinden bij de rechter-commissaris. Op 27 september is er een openbare extra zitting om het verhoor te bespreken.

De uitkomsten van het verhoor kunnen leiden tot uitstel van het proces, maar vooralsnog staat de uitspraak in de zaak-Wiersum nog steeds gepland op 11 oktober. Er is tweemaal levenslang geëist voor het doodschieten van de raadsman op 18 september 2019 in Amsterdam.

Advocaat Jacques Taekema, die Giërmo B. bijstaat, zegt in een reactie tegen NU.nl niet te kunnen instemmen met deze gang van zaken en daarom het verhoor niet te zullen bijwonen. Taekema laat desgevraagd weten verder niet op zijn beweegredenen te kunnen ingaan.

Gerald Roethof, de raadsman van Moreno B., zegt onder protest akkoord te gaan met het verhoor. De advocaat heeft verzocht om inzage in alle WhatsApp-gesprekken die zijn aangetroffen op de telefoon die B. in 2017 in zijn cel had. Over deze telefoon zouden de kroongetuige en Wiersum ruzie hebben gemaakt.

Roethof zegt de WhatsApp-gesprekken ook niet te hebben gekregen en dat er daarom sprake zal zijn van een "verhoor met handicaps". Toch wil Roethof zijn cliënt de kans niet ontnemen om via zijn advocaat een aantal relevante vragen aan de kroongetuige te stellen.

Verdediging ziet in ruzie mogelijk motief

De ruzie tussen B. en Wiersum zou een dag voor de moord hebben plaatsgevonden. De verdediging ziet in de ruzie een mogelijk motief en wilde de kroongetuige dan ook graag horen. De rechtbank stemde hier in maart van dit jaar ook mee in, maar toen werd in juni duidelijk dat Nabil B. vanwege medische problemen niet meer in staat was te verklaren.

Dat was voor de advocaten van Moreno B. en Giërmo B. een reden om in juli uitstel van de zaak-Wiersum te vragen, zodat het verhoor op een later moment alsnog kan plaatsvinden. Dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De medische problemen van B. zouden toen dusdanig ernstig zijn geweest, dat nog niet kon worden ingeschat op welk moment hij wel gehoord kon worden. Dat moment is nu wel aangebroken.

OM noemt ruzie als motief 'totaal uit lucht gegrepen'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de veronderstelde betrokkenheid van de kroongetuige bij de dood van Wiersum "totaal uit de lucht gegrepen". De collega-advocaat met wie Wiersum B. destijds bijstond, is over de onenigheid gehoord. De ruzie zou dezelfde dag nog zijn bijgelegd.

De weduwe van Wiersum zou echter hebben gezegd dat haar man destijds ontdaan was door de ruzie.