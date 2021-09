In het Overijsselse Almelo zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen bij een steekincident, een ander raakte gewond. Een eveneens gewond geraakte verdachte is aangehouden, meldt de politie.

Op beelden van RTV Oost is te zien dat een man met een kruisboog vanaf een balkon schoot. Of hij betrokken was bij het steekincident, is niet duidelijk. De politie heeft vanwege de dreiging ook geschoten.

De politie riep mensen er vrijdagochtend toe op niet naar de locatie te komen, omdat het er niet veilig was. De politie meldde toen dat ze met veel collega's bij een steekincident aan de M.Th. Steynstraat was.

Met de arrestatie is de situatie onder controle gekomen, laat een politiewoordvoerder weten. Waarvan de aangehouden persoon wordt verdacht, kon de zegsman nog niet vertellen.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Het verdere politieonderzoek naar het incident loopt nog.