De treinen van de NS zullen vrijdag weer volgens normale dienstregeling rijden, meldt de vervoerder vrijdagochtend op Twitter. Wel luidt het advies aan reizigers om de app en de website voor vertrek in de gaten te houden.

Donderdagavond was het treinverkeer ernstig ontregeld door een telefoonstoring op de verkeersleidingsposten van de spoorwegen. Daardoor werd het treinverkeer bijna volledig stilgelegd, na 19.00 uur is het weer beperkt opgestart.

De NS zei donderdag te verwachten dat alle reizigers nog thuis zouden komen. Of dat is gelukt, is niet bekend.

Eind mei al ook storing in telefoonsysteem

Eind mei legde een storing bij het telefoniesysteem van provider Mobirail de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders stil. Die verbinding was volgens ProRail essentieel om treinen te laten rijden. Daarom werd het treinverkeer in een groot deel van het land stilgelegd.

Het is onduidelijk of de oorzaak van het probleem donderdag ook bij de provider ligt. "Het lijkt er niet op, maar dat zoeken we op dit moment uit", aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail donderdagavond.