Door een telefoonstoring bij de verkeersleidingsposten reden er donderdagavond kortstondig geen treinen in Nederland, zo meldde de NS op de eigen pagina. Rond 19.00 uur was de storing verholpen, maar het treinverkeer blijft de rest van de avond ontregeld.

Volgens ProRail konden treinleiders niet meer "betrouwbaar communiceren" met machinisten in de treinen. Daarop werd besloten om het treinverkeer landelijk aan banden te leggen.

Rond 19.00 uur was de storing verholpen en werd het treinverkeer volgens de NS "beperkt" weer opgestart.

Door logistieke aanpassingen in inzet van treinen en personeel is de verwachting dat de rest van de avond het treinverkeer niet meer volgens plan verloopt. De NS adviseert mensen daarom hun reis zoveel mogelijk uit te stellen.

"Helaas strandden veel reizigers en goederentreinen", aldus spoorbeheerder ProRail. Op sociale media boden enkele gebruikers aan om gestrande treinreizigers per auto te vervoeren.

Eind mei al ook storing in telefoonsysteem

Eind mei legde een storing bij het telefoniesysteem van provider Mobirail de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders stil. Die verbinding was volgens ProRail essentieel om treinen te laten rijden. Daarom werd het treinverkeer in een groot deel van het land stilgelegd.

Het is onduidelijk is of de oorzaak van het probleem donderdag ook bij de provider ligt. "Het lijkt er niet op, maar dat zoeken we op dit moment uit", aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.