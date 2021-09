Het voorarrest van de achttienjarige Hilversummer L.O. in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca is niet verlengd. Volgens de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland zijn er op dit moment "onvoldoende ernstige bezwaren" om hem langer vast te houden. Ook twee andere plaatsgenoten van achttien en negentien jaar komen weer vrij.

De twee mannen werden woensdagochtend opgepakt. De Hilversummers worden nog wel verdacht van het plegen van openlijk geweld bij het café De Zaak in El Arenal en de nabijgelegen boulevard.

In totaal zaten acht personen vast vanwege de geweldsincidenten op 14 juli. De 27-jarige Heuvelman was het enige dodelijke slachtoffer. Op straat werden ook anderen aangevallen. Een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot twintig jaar zou bij beide incidenten betrokken zijn.

Afgelopen dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. De vader van Heuvelman deed namens de familie zijn verhaal. Hij hoopt dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld daardoor hun schroom overwinnen. Ook werden geblurde beelden van een aantal gezochte getuigen getoond.

De uitzending leverde de politie zeker zeventien tips op. Ook zou iemand nieuw beeldmateriaal hebben aangeleverd. Ook meldde een van de gezochte getuigen zich na de uitzending bij de politie.