Nederlandse drogisterijen kampen met een tekort aan antiwormpillen. Volgens drogisterijketen Etos is de grondstof voor het medicijn niet leverbaar, meldt RTL Nieuws donderdag.

Vooral kleine kinderen lopen het risico op wormpjes in hun ontlasting. De beestjes leggen eitjes bij de anus, die zich vervolgens snel verspreiden. Hygiëne is daarom een goede remedie om de verspreiding tegen te gaan. Mebendazol is het enige medicijn dat de wormen, larven en eitjes doodt.

Kruidvat heeft de pilletjes al maandenlang "zeer beperkt of helemaal niet" in de schappen liggen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Etos spreekt van een tekort aan grondstoffen voor het medicijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten dat er naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 weer voldoende voorraad is. Ook is het mogelijk voor een arts om het middel uit het buitenland te laten komen.

Kinderen lopen de eitjes bijvoorbeeld op als ze zand binnenkrijgen uit een zandbak waar kattenpoep in ligt. De wormpjes zijn niet gevaarlijk, maar wel ongemakkelijk vanwege de jeuk die de eitjes veroorzaken. Als kinderen aan zichzelf krabben, verspreiden de eitjes zich verder via de handen.