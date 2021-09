Utrecht tuigt een intensief en jarenlang programma tegen drugscriminaliteit in de stad op. De gemeente wil tieners begeleiden naar een andere toekomst dan een leven in de onderwereld, laat burgemeester Sharon Dijksma weten in een brief aan de gemeenteraad.

Utrecht is een spil van de internationale drugshandel. In de stad zijn ongeveer 50 criminele netwerken actief en in de regio 150. "Utrecht stelt een verstevigde aanpak voor om verdere ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit tegen te gaan", schrijft Dijksma donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Er komen speciale jobcoaches die proberen om "een baan met status" te vinden als alternatief voor criminaliteit. Het gaat om jongeren die moeilijk werk kunnen vinden nadat zij bijvoorbeeld in de cel hebben gezeten.

"Die coaches helpen bij het vinden van werk, tijdens of na detentie. De verklaring omtrent gedrag (vog) wordt als belemmering gezien om aan het werk te komen. De gemeente onderzoekt met het ministerie van Justitie hoe deze drempels - onder voorwaarden - kunnen worden weggenomen", zo staat er in de brief.

Ook geldstromen en wijken onder de loep

Bovendien wil Utrecht inzicht krijgen in criminele geldstromen. "Er gaan vele miljarden om in de drugshandel en de daaraan gerelateerde economie. Boven- en onderwereld vermengen zich."

"De gemeente zet in op een gebiedsgerichte aanpak, daar waar de risico's voor criminele inmenging het hoogst zijn. In Utrecht zijn dat bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de Amsterdamsestraatweg. Lessen die hier geleerd worden, kunnen vervolgens benut worden voor de hele stad en regio", aldus Dijksma. Drugscriminaliteit speelt volgens haar in alle wijken.

De aanpak komt niet alleen van de gemeente: de politie, Openbaar Ministerie, de reclassering, Rabobank en woningcorporaties doen ook mee.