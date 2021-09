De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man doodgeschoten nadat die op agenten was ingereden in het Friese Boelenslaan, vlak bij Drachten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Agenten hadden voor het incident geprobeerd om de automobilist te controleren, maar hij stopte niet en ging er vervolgens vandoor.

Na een achtervolging stopte de bestuurder op De Fjouwer Roeden, waar hij op de agenten inreed toen die hem probeerden te benaderen.

De betrokken agenten bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek op de plaats delict.