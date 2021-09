De gemeente Amsterdam gaat niet actief handhaven op het gebruik van het coronatoegangsbewijs in de horeca. Burgemeester Femke Halsema liet woensdagmiddag in de gemeenteraad weten dat de gemeente alleen gaat ingrijpen bij excessen.

"We hebben in het veiligheidsberaad en met de veiligheidsregio afgesproken dat we alleen handhaven bij exces. Dat verandert niet", aldus Halsema. "Dat betekent dat we niet op alles zullen kunnen handhaven en dat we dat ook niet zullen gaan doen."

Bij excessen in het overtreden van de maatregelen, zoals honderden mensen die na sluitingstijd in cafés hangen, is de gemeente Amsterdam voornemens wel in te grijpen.

Dat de gemeente Amsterdam alleen in deze gevallen optreedt, heeft volgens Het Parool te maken met het tekort aan boa's en agenten waar de stad al langer mee te maken heeft.

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond aan dat het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september verplicht is in onder meer hotels, restaurants en bij evenementen. Het is aan boa's om te controleren of horecaondernemers en andere uitbaters zich hieraan houden. Zij gaan de toegangsbewijzen niet zelf controleren, zei voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP woensdag tegen NU.nl.

Demissionair premier Mark Rutte liet weten dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor gemeenten om toezicht te houden op het naleven van het gebruik van de coronapas. Vooralsnog is onduidelijk hoeveel geld de gemeenten krijgen om extra toezichthouders aan te nemen.