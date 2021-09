De marechaussee heeft deze maand ongeveer 56 kilo goud met een waarde van ruim 2 miljoen euro in beslag genomen. Bij meerdere aanhoudingen is ook 150.000 euro aan contanten ingenomen. In totaal zijn vier mensen aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de marechaussee woensdag.

Op 3 september vond de douane op Schiphol negen goudstaven met een totaalgewicht van circa 25 kilo in de bagage van een Nederlandse man. Ook zat er ruim 8.500 euro in de bagage. De man was op weg naar Dubai en kon geen goede verklaring geven over de herkomst van het goud en geld. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen.

Onderzoek naar de man leidde vervolgens naar een bedrijfspand in Enschede, waar de marechaussee nog eens 29 kilo goud en een geldbedrag van ruim 42.000 euro aantrof. De 54 kilo aan goud, met een geschatte waarde van 2 miljoen euro, en het geld zijn in beslag genomen. De marechaussee doet verder onderzoek.

Op 6 september was het weer raak en vond de douane 2 kilo goud in de bagage van een Italiaanse man en vrouw die van Dubai naar Italië reisden. Ook zij zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Het goud is in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen deze zaken, zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Tot slot vond de douane op 8 september 100.000 euro in de koffer van een Turkse man. Hij kon geen goede verklaring geven voor het geld, waarna de recherche hem heeft aangehouden als verdachte van witwassen.

Als de onderzoeken zijn afgerond en de goudstaven en contanten inderdaad zijn voortgekomen uit criminele activiteiten, gaat de opbrengst ervan naar de Staatskas.