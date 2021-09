De vakbond BOA ACP ziet geen mogelijkheden om nog voor het eind van dit jaar met creatieve oplossingen meer goed opgeleide boa's de straat op te sturen, zegt voorzitter Richard Gerrits tegen NU.nl. De vakbond wil juist af van bijvoorbeeld versnelde opleidingen naast de drie jaar durende mbo-opleiding.

Om boa te worden moet je een mbo-opleiding van ongeveer drie jaar volgen. Gerrits verwacht op zijn vroegst eind volgend schooljaar nieuwe instroom van boa's die op die manier zijn opgeleid.

Als zich op korte termijn personen melden met geldige deelcertificaten voor de opleiding tot boa, zouden die in theorie nog dit jaar de straat op kunnen. Volgens de BOA ACP-voorzitter komt dat echter neer op "puur geluk".

Er zijn ook verkorte opleidingen tot boa. Die van opleidingsinstituten LOI en NTI duren zes maanden. De BOA ACP, die namens ongeveer 10.000 van de circa 25.000 boa's spreekt, is daar echter niet blij mee. "De kwaliteit van de korte opleidingen is onder het niveau dat wij graag zien", aldus Gerrits. "Zo komen we niet van een bepaald imago af."

In begin coronacrisis meer aanmeldingen voor boa-opleidingen

In de eerste drie maanden van de coronacrisis kregen opleidingsinstituten en thuisopleidingen meer aanmeldingen voor de opleiding tot boa dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook hadden Nederlanders toen volgens de thuisopleiders een positievere kijk gekregen op het werk van handhavers.

"Ergens gaan wij als samenleving de rekening betalen voor slecht opgeleide boa's", voorspelt Gerrits. "Het is ook niet goed voor die mensen zelf. Ze hebben er niets aan om zonder bijvoorbeeld praktijkervaring via hun opleiding met geweld te maken te krijgen."

De mbo-opleiding tot boa is langer dan die tot politieagent. Na twee jaar politieopleiding op mbo 4-niveau mag je in politie-uniform en met vuurwapen de straat op, bevestigt de politie aan NU.nl.

Boa's gaan vanaf zaterdag 25 september handhaven of horecaondernemers en andere uitbaters controleren op de coronapas bij hun bezoekers. Gerrits vindt het geen goed idee om boa's te laten handhaven op de coronapas, zei hij tegen NU.nl. "Dat is geen taak voor boa's."