De politie heeft woensdagochtend twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar het geweld op Mallorca waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam. De uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, waarin aandacht aan de zaak werd besteed, heeft vooralsnog zeventien tips opgeleverd. Ook heeft iemand beeldmateriaal aangeleverd, aldus de politie.

De twee nieuwe verdachten zijn Hilversummers van achttien en negentien jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen van het plegen van openlijk geweld. In totaal zitten nu acht verdachten vast vanwege de zaak van wie sommigen ook op verdenking van medeplegen (poging tot) van doodslag.

De vader van Heuvelman deed namens de familie zijn verhaal in de uitzending van Opsporing Verzocht. Hij hoopt dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld daardoor hun schroom overwinnen. Ook werden geblurde beelden van een aantal gezochte getuigen getoond.

Om wat voor tips het gaat en of het nieuw beeldmateriaal betreft, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "Het is belangrijk dat dit eerst zorgvuldig wordt uitgeplozen. We weten in ieder geval zeker dat er aanvullend beeldmateriaal moet zijn, want de getuigen die wij hebben gesproken beschrijven beelden die wij nog niet hebben gezien."

Elke tip kan politie verder brengen

Volgens de politiewoordvoerder is er inmiddels met ruim vijftig mensen gesproken, maar hebben waarschijnlijk nog meer personen die betreffende nacht in uitgaansgebied El Arenal iets gezien.

"Elk verhaal, elke foto en elk filmpje kan ons verder brengen om duidelijkheid te krijgen en te verschaffen over wat zich heeft afgespeeld", aldus de zegsman. "Dat is niet alleen belangrijk voor de strafvervolging, maar ook voor de nabestaanden. Die hebben daar recht op. Twijfel niet en meld je."

In de ochtend van 14 juli werd Heuvelman mishandeld in het uitgaansleven. Hij overleed een aantal dagen erna aan zijn verwondingen. Op straat werden ook andere mensen aangevallen. Een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot twintig jaar zou betrokken zijn geweest bij het plegen van het geweld.