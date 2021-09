Het KNMI had voor het midden en westen van het land code geel uitgegeven wegens dichte mist. Het zicht was soms minder dan 50 meter, waarschuwde ook Rijkswaterstaat.

De code geel, waarmee het KNMI mensen opriep alert te zijn omdat er mogelijk kans was op gevaarlijk weer, gold voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, van 5.00 tot 8.00 uur.

Volgens het KNMI was er lokaal kans op dichte mist. Dat kon leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht, aldus het weerinstituut. "Pas snelheid aan en houd voldoende afstand", aldus het KNMI in de waarschuwing. "Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden."

Het zicht was in de nacht van dinsdag op woensdag het slechtst in De Bilt. Rond 4.30 uur werd daar slechts 54 meter zicht gemeten. In Cabauw (Utrecht), Voorschoten (Zuid-Holland) en Lelystad werden zichtwaarden geregistreerd van tussen de 70 en 80 meter.

Op veel andere plekken in Nederland is het woensdagochtend bewolkt en nevelig. Overdag is er veel bewolking, maar soms weet de zon even door te breken. Lokaal is een bui mogelijk. Bij een matige westenwind ligt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.