Woensdagochtend is het bewolkt en op veel plaatsen nevelig. Ook kan er op sommige plekken mist ontstaan.

Overdag is er veel bewolking, maar soms weet de zon even door te breken. Lokaal is een bui mogelijk.

Bij een matige westenwind ligt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden.

