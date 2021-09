Julio Poch krijgt van de overheid een schadevergoeding voor de acht jaar die hij onterecht heeft vastgezeten in een Argentijnse cel. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zegde dat dinsdag toe tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een groot deel van de Kamer drong aan op een financiële compensatie voor de Nederlands-Argentijnse oud-piloot.

Grapperhaus wil Poch een bedrag geven dat is gebaseerd op de vergoeding die iemand krijgt voor elke dag onterechte detentie. Hij wil dat standaardbedrag verdubbelen voor Poch. Ook wil hij Poch een tegemoetkoming geven in de advocaatkosten die hij maakte. Grapperhaus sprak van een "eenzijdige, onherroepelijke toezegging".

De voormalige piloot werd in Argentinië verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur in de jaren tachtig uit vliegtuigen werden gegooid. Uiteindelijk werd Poch vrijgesproken.

Commissie: Nederland deed niets onrechtmatigs

Nederland mocht Poch destijds niet zelf uitleveren aan Argentinië. Hij werd in 2009 in Spanje gearresteerd nadat Nederland informatie had verstrekt over zijn laatste vlucht voorafgaand aan zijn pensioen.

Een commissie die de kwestie onderzocht, concludeerde dat Nederland niets onrechtmatigs had gedaan. Veel partijen zijn kritisch over de bevindingen van deze commissie onder leiding van Ad Machielse, voorheen advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Eerder op dinsdag kreeg Poch nog te horen dat hij geen genoegdoening van de Nederlandse Staat krijgt voor de acht jaar dat hij vastzat. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops startte daarom een bodemprocedure tegen de Staat.