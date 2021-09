De politie heeft dinsdagochtend 31 Greenpeace-activisten aangehouden die actie voerden op en voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Alle mensen die aangehouden zijn, zijn gehoord en daarna weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) zal de zaken later beoordelen, meldt een politiewoordvoerder.

De activisten vroegen met hun actie aandacht voor de natuurschade die wordt veroorzaakt door stikstof. Ze klommen daarbij met ladders op het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer in Den Haag.

Ongeveer de helft van de activisten moest van de daken van het gebouw worden gehaald. Diverse activisten die zichzelf hadden vastgeketend, werden door de politie losgeknipt. De meeste demonstranten werkten mee en klommen de ladders die de politie voor ze neerzette af. Vier actievoerders moesten door agenten van het hoogste dak worden weggedragen.

Voor de politie begon met de ontruiming wees ze actievoerders erop dat ze zouden worden aangehouden als ze niet zouden vertrekken. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, had besloten de demonstratie te beëindigen.

Volgens Greenpeace-directeur Andy Palmen is de actie goed en veilig verlopen. "Nu is het afwachten of het heeft geholpen. Het gaat natuurlijk niet om de actie, maar om het effect."

De Tweede Kamer is vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof de komende jaren gevestigd in het voormalige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vlak bij station Den Haag Centraal. De Kamerleden en medewerkers namen vorige week hun intrek in het pand.