Een man uit Lelystad heeft vastgezeten op het dak van zijn woning doordat hij zijn parkiet wilde vangen. Eenmaal aangekomen op het hoogste punt van het dak durfde hij er niet meer vanaf en belde hij de brandweer.

De man, die aan de Haringvlietlaan in Lelystad woont, zag dat zijn parkiet weg was gevlogen en vast was komen te zitten op het dak. Hij besloot het beestje achterna te gaan, maar tijdens zijn reddingspoging vloog de vogel weg.

Hij durfde vervolgens niet zonder hulp naar beneden te komen. Brandweerlieden kwamen met een lange ladder en brachten de man in veiligheid. De parkiet is nergens te bekennen.