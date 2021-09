De politie-eenheid Oost-Nederland zal haar volledige medewerking verlenen aan het verzoek om het onderzoek naar de Arnhemse villamoord in 1998 te herzien. Dat verzoek werd eind augustus ingediend bij de Hoge Raad en volgens de politie is dit de "juiste stap".

De politieafdeling reageert hiermee op de documentaireserie Villamoord van KRO-NCRV, waarin het handelen van de politie ter discussie wordt gesteld. De leider van het politieteam zou onder ede hebben gelogen, meldde KRO-NCRV donderdag. De politie laat dinsdag weten te zijn geschrokken van de uitzendingen van de serie.

Volgens de politie-eenheid is het belangrijk dat de beschuldigingen zorgvuldig worden onderzocht. "Burgers moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de politie", aldus de afdeling. Eerder wilden de politie en Openbaar Ministerie (OM) niet op vragen van de omroep ingaan, omdat ze de zaak als afgerond beschouwen.

"Na een herziening van de zaak door de Hoge Raad kan het hof beoordelen of het handelen van de politie en het OM 23 jaar geleden gevolgen heeft voor de veroordelingen. Alleen zo kan daadwerkelijk toetsing van de rechtsgang plaatsvinden."

Maandag begint het tweede seizoen van Villamoord. Bij de moord kwam 23 jaar geleden een vrouw om het leven en raakte een andere vrouw gewond. De rechter veroordeelde negen verdachten tot straffen variërend van vijf tot twaalf jaar. De veroordeling berustte vooral op de bekentenissen van twee verdachten, die ook de andere mannen als betrokkenen aanwezen. Een van de bekennende verdachten zei later dat hij onder zware druk van de politie heeft bekend.

"Politie en justitie hebben willens en wetens de boel belazerd, er is sprake van meineed en er is valsheid in geschrifte gepleegd", zei advocaat Paul Acda, die zes van de veroordeelden bijstaat. De documentaireserie belicht twee losse sporen.

Kort na de moord kreeg de teamleider informatie die hij geheim zou hebben gehouden voor de rechter. Daarnaast is een agent belast met drugszaken actief geweest voor het onderzoek naar de moord. Hij werkte met informanten en betaalde ze voor informatie, vertelden oud-collega's aan de programmamakers van KRO-NCRV.