Een project van de Radboud Universiteit om de bevolking van Suriname tussen 1830 en 1950 in kaart te brengen is dinsdag van start gegaan. Tweehonderd mensen hebben zich van tevoren aangemeld als vrijwilliger. Sinds de lancering van de bijbehorende website hebben zich nog eens tachtig vrijwilligers gemeld, zegt initiatiefnemer Coen van Galen van de universiteit tegen NU.nl.

Volg dit onderwerp Volgen ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

Voor het project moeten 300.000 historische documenten van de burgerlijke stand uit de toenmalige kolonie Suriname worden ontcijferd. Het gaat om geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Die zijn wel gedigitaliseerd, maar niet doorzoekbaar.

Van Galen kondigde het project in juni 2020 aan bij NU.nl. "De komende jaren gaan we dit project uitbouwen met een database van de gehele bevolking van Suriname en Curaçao tussen 1830 en 1950", liet de onderzoeker van de Radboud Universiteit toen weten rond de lancering van een online slavenregister van Curaçao.

Volgens Van Galen was de burgerlijke stand van Suriname nooit gepubliceerd, waardoor er een gat zit in de kennis over de periode tussen het einde van de slavernij en het begin van de twintigste eeuw. "Wat bijvoorbeeld in de periode van Staatstoezicht na het officiële einde van de slavernij - tussen 1863 en 1873 - met de levens van gewone mensen is gebeurd, is grotendeels onbekend voor zowel de wetenschap als mensen die nu op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis", lichtte de onderzoeker in 2020 toe.

Het slavenregister van Curaçao kwam op 17 augustus 2020 online op de websites van het Nederlandse Nationaal Archief en het Nationaal Archief Curaçao. Op die datum was het 225 jaar geleden dat de tot slaaf gemaakte Tula de opstand tegen de slavernij op het Nederlandse eiland leidde.