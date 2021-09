Alle bestuursbeurzen voor de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. voor het komende jaar worden per direct ingetrokken. De Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben het bestuur van het corps dinsdag in een brief op de hoogte gesteld.

Tijdens de afgelopen kennismakingstijd raakten meerdere studenten gewond na "grove mishandeling en vernedering" bij ten minste zes disputen van het Amsterdamse studentencorps. Als gevolg hiervan liepen sommige aspirant-leden fysiek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden of mank lopen.

In de brief stellen de onderwijsinstellingen dat het verenigingsbestuur "onvoldoende grip heeft op wat er binnen (de kennismakingstijd van) de disputen plaatsvindt". Daardoor is de daadwerkelijke omvang van de misstanden nog onzeker.

Er is daarom besloten om de bestuursleden van de vereniging al haar bestuursbeurzen voor het huidige collegejaar af te nemen. De beurzen, ter waarde van ongeveer 15.000 euro, zijn bedoeld om studenten die een vereniging besturen te compenseren voor hun eventuele studievertraging.

Als gevolg van de misstanden werden de dispuutsontgroeningen al gestaakt en later volledig afgeschaft door het bestuur. Daarnaast zijn de betrokkenen geschorst en wordt er gekeken of er aangifte gedaan kan worden tegen de geweldplegers. Het bestuur beloofde een grondig onderzoek naar de misstanden. In de tussentijd is de sociëteit gesloten, behalve voor eerstejaars.

De onderwijsinstellingen prijzen het bestuur voor de vergaande maatregelen, maar stelt ook dat nog moet blijken of "de afgekondigde maatregelen het gewenste effect hebben en voorkomen dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen".