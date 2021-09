Het aantal dumpingen van drugsafval is in de eerste helft van dit jaar 64 procent groter dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de politie. De stijging is het grootst in de provincies Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg.

De reden voor de stijging is onduidelijk. De politie vermoedt dat er meer kleine drugslabs zijn die per lab kleinere hoeveelheden drugsafval dumpen.

Het aantal gevonden productielocaties is in de eerste helft van 2021 kleiner dan in 2020, maar wel groter dan in 2018 en 2019. In 2020 ontdekte de politie meer productielocaties omdat agenten de door criminelen gebruikte communicatiedienst EncroChat hadden weten te kraken.

Alleen in de provincies Noord-Holland en Friesland steeg het aantal ontdekte locaties in de eerste helft van 2021 vergeleken met het jaar daarvoor. De overige provincies laten een daling of stabilisatie zien. Het aantal gevonden opslaglocaties is gelijk gebleven.