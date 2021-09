De gemeente Urk heeft maandag met afschuw gereageerd op beelden van jongeren die zaterdagavond in nazikleding door het dorp liepen.

Het ging om een groep van ongeveer tien jongeren die gekleed in naziuniformen de straat op ging, naar verluidt om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Op beelden is te zien dat een van hen een boevenpak met een Jodenster draagt, terwijl de anderen nepwapens op hem richten.

"Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat de gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overschreden", aldus de gemeente in een verklaring.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het voorval en stelt samen met de politie een onderzoek in om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. De gemeente laat weten in gesprek te zijn met het OM en de politie om een beter beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen, met wie ze graag in gesprek wil.

"We begrijpen dat deze jongeren hun stem willen laten horen over de impact van de huidige en komende coronamaatregelen", zegt burgemeester Cees van den Bos.

"Deze discussie vindt niet alleen op Urk maar in ons hele land plaats. We hebben echter geen begrip voor de manier waarop zij dat doen. Niet alleen de gemeente Urk maar de gehele gemeenschap keurt deze protestwijze volledig af."

De foto's van de jongeren werden onder meer gedeeld via de populaire app Snapchat. Foto: Screenshot Snapchat

Coronapandemie zorgde eerder al voor onrust op Urk

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus tot onrust leidt op Urk. In januari werd er brand gesticht in de GGD-teststraat. De daders kregen daarvoor een celstraf en jeugddetentie.

In maart werden journalisten aangevallen door kerkgangers die ondanks de coronamaatregelen kerkdiensten bleven bezoeken. De gemeente Urk staat bekend als overwegend streng christelijk.

Urk heeft van alle Nederlandse gemeenten de laagste vaccinatiegraad. Slechts 23 procent van de volwassenen is er volledig gevaccineerd.