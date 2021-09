Kinderen met chronische darmziekten kunnen met een thuistest en een bijbehorende app zelf meten hoe (on)gezond hun poep is. Daardoor hoeven ze minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Het UMC Groningen, dat de test heeft ontwikkeld, ziet niet alleen voordelen voor de jonge patiënten, maar ook voor de eigen organisatie. Door het systeem wordt immers schaarse ziekenhuiscapaciteit bespaard.

Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG gaat het thuissysteem aanbieden aan alle circa 150 kinderen die daar onder behandeling zijn voor een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Zij gaan tot nog toe eens in de drie maanden op controle. Die afspraken worden vaak lang van tevoren gemaakt. "Daardoor komen ze best vaak op het verkeerde moment", legt een woordvoerder van het academische ziekenhuis uit.

In het ideale geval gaat een patiënt naar het ziekenhuis op het moment dat de ziekte 'opvlamt' en juist niet als de ontsteking onder controle is. Met thuismonitoring wordt precies dat doel bereikt. De uitdaging was om een systeem te maken dat net zo goed werkt als de poliklinische controles. Dat is volgens het UMCG gelukt.

Het systeem, dat Flarometer heet, bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een zelftest, een staafje dat regelmatig in de ontlasting moet worden gestoken. "Het lijkt een beetje op een coronazelftest", schetst de woordvoerder. De test meet de hoeveelheid van het eiwit calprotectine. Hoge waarden duiden erop dat in het maag-darmkanaal meer ontstekingscellen aanwezig zijn.

Later ook voor volwassenen

Met de app kan de uitkomst van de test worden afgelezen. In combinatie met vragenlijsten over klachten, die de kinderen en hun ouders samen kunnen invullen, ontstaat zo een betrouwbaar risicoprofiel. "Zo wordt duidelijk of de ziekte stabiel is of aan het opvlammen."

De artsen krijgen alle resultaten ook te zien. Als de ontstekingswaarden hoog zijn, kan een afspraak worden gemaakt. "Zo kunnen onze patiënten thuisblijven als het kan, en naar het ziekenhuis komen als het moet", aldus het UMCG.

Het ziekenhuis wil deze vorm van thuismonitoring later ook aan volwassen patiënten gaan aanbieden.