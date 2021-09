De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen tot zeven jaar opgelegd voor het voorbereiden van een moord op topcrimineel Naoufal F. in 2015. Dezelfde personen zijn eerder schuldig bevonden aan of worden verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord op Djordy Latumahina in Amsterdam.

"Hij moet dood, dood, dood", zo stond in een van de berichten op een telefoon die ten grondslag lag aan deze zaak. Het was de bedoeling om 'Noffel' te liquideren in Berlijn, maar die bleek al zijn vertrokken toen de liquidatie moest worden uitgevoerd.

Motief voor de voorgenomen moord zou wraak zijn voor de veronderstelde rol van F. bij de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. 'Noffel' zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij twee liquidaties.

Het bewijs voor het plannen van de aanslag kwam naar voren in het onderzoek naar de dood van Latumahina. De dj werd onder vuur genomen, omdat hij werd aangezien voor een ander. Zijn vrouw en kind overleefden deze aanslag ternauwernood.

Tony D. kreeg zeven jaar cel. Hij was een van de beoogde schutters. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat D. ook een van de schutters in de zaak-Latumahina is. De 38-jarige werd hier eerder van vrijgesproken, maar zijn zaak loopt in hoger beroep.

Ook Djurgen W. en Cedric R. zijn schuldig bevonden aan het plannen van de aanslag. In de zaak-Latumahina werden zij veroordeeld tot respectievelijk 30 en 26 jaar cel. Omdat dertig jaar cel de hoogst mogelijke tijdelijke straf is, heeft W. in deze zaak geen straf gekregen. R. is veroordeeld tot vier jaar cel.

Volgens het OM vormden de mannen een moordcommando dat in opdracht gewelddadige klussen uitvoerde. De eigen verklaring dat ze destijds voor een drugsdeal in Berlijn waren, werd door de rechtbank terzijde geschoven.