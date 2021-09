De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar bedreigingen in Alblasserdam en de zogenoemde 'vergisontvoering' in Cruquius, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Daarmee zitten drie verdachten rondom de zaak vast.

De nieuwste verdachte, een 42-jarige man, zou betrokken zijn bij de ontvoering. Hij werd donderdag 9 september aangehouden in Brussel en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven in Alblasserdam.

De man wordt verder verdacht van het plegen van een misdrijf uit de Opiumwet, aldus het OM. Hij heeft een woning in Brussel, maar of hij daar woont en welke nationaliteit hij heeft, wil het OM in verband met het onderzoek en privacy niet zeggen. De verdachte stond voor de verdenkingen internationaal gesignaleerd.

Op 5 augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ruim vijf dagen ontvoerd. De ontvoerders bleken per ongeluk niet het eigenlijke doelwit te hebben meegenomen. Later ging onder meer bij een woning in Alblasserdam een explosief af. Bij een andere woning in de Zuid-Hollandse plaats werd een explosief gevonden en in een bedrijfspand werd brand gesticht.

In Zwijndrecht werd een groot deel van een bedrijfspand in de as gelegd nadat een auto tegen de gevel was gereden, waarna er brand uitbrak (foto). Een woning in Hendrik-Ido-Ambacht werd beschoten.

Eerder hield de politie al een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Amsterdam aan in de zaak. Zij zitten nog vast; de rechter-commissaris bepaalde vorige week dat beiden nog in ieder geval twee weken in de cel blijven. De ontvoering en daaropvolgende geweldsincidenten hebben vermoedelijk te maken met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen.