Hulpdiensten hebben negen verstekelingen uit een container gehaald aan de Europaweg in Rotterdam, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De mensen in de container hadden last van ademhalingsproblemen.

"Ze hebben een zuurstoftekort gehad, vandaar dat we massaal zijn uitgerukt", laat VRR weten. Over de precieze situatie is nog weinig bekend, aldus de woordvoerder.

Ook de politie weet nog niet wat er exact aan de hand is. "Dat zijn we aan het uitzoeken", meldt een woordvoerder.



Er worden per jaar enkele honderden zogenoemde 'inklimmers' gevonden. Uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat het in 2018 ging om 860 personen, in 2019 om 910 personen en in 2020 om 450 personen. In 2020 daalde het aantal inklimmers omdat er minder gereisd werd vanwege de coronapandemie.

Cijfers over 2021 zijn nog niet bekend. In deze cijfers worden verstekelingen die door de politie op andere plekken in het land worden aangetroffen niet meegenomen.

In februari trof de Koninklijke Marechaussee een verstekeling aan bij het landingsgestel van een binnenkomende vlucht op Maastricht Aachen Airport. De man werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.