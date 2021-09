Tijdens de ontgroeningsperiode van de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus zijn enkele studenten onwel geworden en flauwgevallen. De vereniging en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevestigen berichtgeving daarover door de Volkskrant. De studentenvereniging heeft het incident niet gemeld bij de universiteit, ondanks afspraken dat wel te doen.

De vereniging meldt dat studenten tijdens een ontgroeningsactiviteit "maximaal twintig minuten zittend voorovergebogen" moesten wachten. "Bij het omhoogkomen zijn er vier mensen flauwgevallen. Deze vier personen maakten het na een nacht slapen weer goed", aldus de vereniging in een verklaring. Ook meldden 25 anderen dat ze zich niet lekker voelden, maar zij bleken gezond.

Albertus Magnus had het voorval in eerste instantie niet gemeld bij de Advies Commissie Introductietijden (ACI), een orgaan van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen waar incidenten tijdens de introductietijd gemeld moeten worden.

Volgens de woordvoerder van de RUG kwam dat doordat het bestuur van de vereniging niet op de hoogte was van het incident, totdat de Volkskrant "vorige week dinsdag contact opnam. Toen kwam het bestuur erachter wat er was gebeurd en is er gelijk actie ondernomen."

Aanvankelijk ontkende vicepreses van Albertus, Ruben van Rossem, in gesprek met de krant dat er sprake was van een ontgroeningsincident. "De combinatie van warmte en veel mensen in een oud verenigingspand zorgt er helaas voor dat soms mensen flauwvallen. Vergelijkbaar met een concert of festival" zei hij.

'Gang van zaken moet anders'

Volgens de RUG is het voorval inmiddels gemeld bij de ACI, maar wanneer er precies melding was gedaan wist de woordvoerder niet. Ze zegt dat de gang van zaken in de toekomst wel anders moet.

"Dat het bestuur van de vereniging niet van het incident afwist, is wel een punt van verbetering. Het was blijkbaar intern niet duidelijk dat dit bij het bestuur gemeld had moeten worden."

Of het voorval een reden is om de ontgroening zoals die nu door Albertus Magnus wordt georganiseerd te stoppen, is nog te vroeg om te zeggen. "Dat is een beetje op de zaken vooruitlopen." De studentenvereniging zegt tegen de krant dat het voorval geëvalueerd gaat worden.

Het is niet de eerste keer dat de studentenvereniging het nieuws haalt vanwege incidenten tijdens de ontgroeningsperiode. In 2010 werd een student veroordeeld tot een werkstraf voor het in brand steken van een medestudent tijdens een stunt. In 2005 moest een student zo veel water drinken dat hij een epileptische aanval kreeg en het bewustzijn verloor.

Ook in Amsterdam waren afgelopen zomer incidenten bij ontgroeningen. De dispuutsontgroeningen van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. worden daarom in de huidige vorm voorgoed afgeschaft. Er was sprake van "grove mishandeling en vernedering". Als gevolg hiervan liepen sommige aspirant-leden fysiek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden of mank lopen.