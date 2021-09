Meerdaagse evenementen en festivals worden onder voorwaarden weer mogelijk, melden ingewijden maandag. De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van de bevindingen van Fieldlab Evenementen, die eerder met evenementen heeft geëxperimenteerd.

Er wordt gedacht aan een maximaal aantal bezoekers dat waarschijnlijk wordt gebaseerd op een percentage van de normale capaciteit. Ook wordt gekeken hoe met toegangsbewijzen en coronatests kan worden gewerkt.

Het demissionaire kabinet geeft dinsdagavond een persconferentie over het coronabeleid.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zei maandagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland dat de cultuursector "beter nieuws dan tot nu toe uitgelekt" krijgt.

"Ik heb goede hoop dat het morgen de goede kant op gaat, ook voor de evenementen." Details noemde ze echter niet.

Op de vraag hoe groot de kans is dat het demissionaire kabinet dinsdag grote eendaagse evenementen weer toelaat, liet OMT-lid en Fieldlab-hoofdonderzoeker Andres Voss maandagochtend nog aan NU.nl weten: "Dat kan ik echt niet beoordelen. Dit voorstel lag in het algemeen zeker wel op tafel. Maar er werden zoveel verschillende voorstellen besproken. Bijna alle event types."

Wel zegt Voss dat Nederland al eerder had kunnen versoepelen als men, in navolging van Duitsland, het zogenoemde 2G-beleid bespreekbaar had gemaakt.

"Met deze regel laat je alleen gevaccineerde en genezen bezoekers toe. Daarmee heb je de kleinste kans op verspreiding van het virus en ziekenhuisopnames."