Automobilisten op de A2 tussen Breukelen en Amsterdam ondervinden maandagochtend urenlange vertraging door een ongeval. Een auto uit de richting Amsterdam is bij Abcoude door de middenberm geschoten, laat de politie weten aan NU.nl. In beide rijrichtingen is slechts één rijbaan beschikbaar.

Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Eén inzittende is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere inzittende is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen zou de automobilist afwijkend rijgedrag hebben vertoond, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Rond 9.00 uur stond er 10 kilometer file. De politie weet nog niet wanneer de snelweg weer helemaal wordt vrijgegeven.