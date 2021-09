Jongeren kunnen tussen 11 en 17 oktober in ruim tweehonderd gemeenten anoniem een mes of ander steekwapen inleveren, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag. Wie een mes inlevert, krijgt bovendien geen straf.

Het gaat om een landelijke inzamelactie die erop gericht is het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken mee aan de actie "Drop je knife en doe wat met je life".

In sommige gemeenten is het tijdens die week ook mogelijk om een vuurwapen in te leveren. Nederland telt in totaal 352 gemeenten. Sommige plaatsen hebben al hun eigen lokale inzamelacties.

Het is verboden om een (steek)wapen op zak te hebben. Dat geldt voor allerlei soorten messen. "Van stiletto’s tot aardappelschilmesjes", benadrukt demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Politie neemt steeds vaker messen van jongeren in

De politie nam de afgelopen jaren steeds meer messen en andere steekwapens van jongeren in beslag. In 2020 ging het om ruim 1.500 voorwerpen, tegenover 486 in bijvoorbeeld 2017. Ook raakten volgens de politie meer tieners betrokken bij steekincidenten.

Grapperhaus werkt ondertussen aan een wet om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Dat wetsvoorstel gaat eind dit jaar in consultatie, schrijft de minister maandag. Dat houdt in dat mensen hun mening mogen geven over het plan, voordat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer gaat.

In de tussentijd overlegt Grapperhaus met grote winkelketens over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat er minder messen aan jongeren worden verkocht.