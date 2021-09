Duizenden mensen zijn zondagmiddag afgekomen op het woonprotest in Amsterdam. De actie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de volgens de initiatiefnemers "kolossale wooncrisis" in Nederland. De deelnemers verzamelden in het Westerpark in Amsterdam, om vervolgens gezamenlijk naar de Dam te lopen.

De actievoerders lopen met borden met daarop teksten als 'fix de woningmarkt' en 'huisjesmelkers functie elders'. Ook scanderen de deelnemers gezamenlijk leuzen als 'mensen boven markt'.

De organisatie liet de menigte weten "overrompeld" te zijn door de grote opkomst. Hoeveel demonstranten aanwezig zijn, weet de gemeente nog niet.

Volgens de directeur van de woonbond zouden er tienduizend mensen in het Westerpark zijn, schatte hij tijdens zijn speech.

Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het steeds moeilijker aan een woning te komen. "Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld", constateert de organisatie.

"Wij spreken ons uit tégen de uitverkoop van ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken die slapend rijker worden, tégen het leed van honderdduizenden Nederlanders en tégen het verdrijven van oorspronkelijke bewoners uit hun eigen wijken middels racistisch en 'klassistisch' woonbeleid."

Het woonprotest is het begin van diverse acties die de komende tijd in het hele land staan gepland.