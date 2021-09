Het kantoor van het COC in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met homofobe teksten, bevestigt een COC-woordvoerder na berichtgeving door Rijnmond. Er is aangifte gedaan.

"Het incident staat niet op zichzelf. Eerder werd al een pand beklad met soortgelijke leuzen, gericht tegen de recente oprichting van Feyenoords lhbtiq+-supportersvereniging Roze Kameraden", aldus voorzitter Arjan Beune.

Vorige maand werd bij de sportschool van de oprichter van Roze Kameraden in Rotterdam brand gesticht. Ook was de buitenkant beklad met anti-lhbtiq+-teksten.

Het COC laat weten "pal achter de Roze Kameraden te staan, die een veiliger klimaat rondom de voetbalvelden en het stadion nastreven". Verder pleit het COC voor een breed actieplan binnen Rotterdam om te werken aan de acceptatie van homo's. De Rotterdamse voetbalclubs zouden daarbij moeten worden betrokken.

Eind vorige maand woedde in een Amsterdamse flat nog een brand die waarschijnlijk werd aangestoken vanwege de vele regenboogvlaggen die in de flat hingen. De flat kreeg extra beveiliging vanwege het incident.