In de ochtend overheerst de bewolking, met enkele opklaringen in het westen. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Later op zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar meer af.

In de middag kan in het oosten een plaatselijke bui vallen. Op andere plekken blijft het droog en wordt het 20 tot 21 graden.

Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maandag wordt eenzelfde weerbeeld verwacht.

