De politie onderzoekt of de auto die vrijdag in Venlo werd achtergelaten en een explosief bevatte, eerder op de dag is gebruikt bij meerdere plofkraken in Duitsland. Agenten arresteerden al een 31-jarige Amsterdammer en zijn op zoek naar de andere twee inzittenden van de auto. Door het aantreffen van de auto moesten een flat en tien woningen aan de Gebroeders Wienerstraat in Venlo worden ontruimd.

Volgens de politie is het voertuig in de nacht van donderdag op vrijdag om 4.00 uur gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Lünen, nabij Dortmund. Daar zouden drie personen bij betrokken zijn geweest. Twee uur eerder werd mogelijk dezelfde auto ook gezien bij een plofkraak in het Duitse Neersen, niet ver van Roermond. Ook daar werden drie verdachten gezien. Reden voor de Duitse en Nederlandse politie om ook deze plofkraak bij het onderzoek te betrekken.

De Duitse politie kwam de verdachten, die uiteindelijk naar Venlo waren gevlucht, op het spoor omdat in hun voertuig een gps-baken was ingebouwd. Een Duitse politiehelikopter volgde het voertuig, een Nederlandse politiehelikopter ontdekte dat de snelle vluchtauto in Venlo werd geparkeerd. Voordat de politie kon ingrijpen, wisten twee inzittenden te ontkomen. De derde, de 31-jarige Amsterdammer, werd vlakbij opgepakt.

Omdat de politie vermoedde dat er een explosief in de auto lag, werd groot alarm geslagen. De politie ontruimde uit voorzorg een flat en een tiental woningen in de directe omgeving. De 65 geëvacueerde mensen werden enkele uren opgevangen door familie of in een naburig tuincentrum.

Nog een auto in beslag genomen

Zodra dat gebeurd was, begon de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) met het onklaar maken van een explosief dat in de auto werd gevonden. Dat gebeurde door het ontstekingsmechanisme te scheiden van het explosieve materiaal. Daarna was de situatie volgens de politie onder controle en konden de bewoners terug naar huis.

Volgens de Duitse politie had de auto een gestolen kenteken. Door de explosie bij de bank in Neersen raakten twee geparkeerde auto's beschadigd en moesten woningen boven de bank ontruimd worden. De politie heeft in Venlo nog een andere auto, een SEAT Ibiza die mogelijk ook betrokken was bij de zaak, in beslag genomen.