Het Nederlandse verkeer heeft vrijdagmiddag te maken met de op één na drukste spits van het jaar, meldt de ANWB. Op (vooralsnog) het hoogtepunt stond om 16.00 uur 603 kilometer file. Dat is iets minder dan de 623 kilometer file tijdens de vrijdagavondspits van 25 juni, tot nu toe de drukste spits van 2021.

De drukte wordt veroorzaakt door het vele verkeer dat vrijdagmiddag al vrij vroeg de weg op is gegaan in combinatie met de (onweers)buien die momenteel van zuid naar noordoost over het land trekken, licht een woordvoerder van de ANWB toe.

Behalve het woon-werkverkeer dragen ook vakantie- en recreatiegangers bij aan de meer dan honderd files die verspreid over het land staan. Regen- en onweersbuien zorgen ervoor dat het op sommige plekken langzamer gaat dan normaal. "Aan de files kunnen we zien waar de buien waren. Die trokken van Eindhoven naar Arnhem in de richting van Drenthe", aldus de woordvoerder.

Van een ongewoon aantal ongelukken is volgens de ANWB geen sprake. Wel ging het "flink mis" op de A1 rond Hoevelaken (ruim een uur vertraging) en op de A28 richting Zwolle (ruim veertig minuten vertraging).

Na 16.00 uur begon de drukte af te nemen. Daarmee blijft de avondspits van 25 juni voorlopig in de boeken staan als de drukste spits van dit jaar. Veel ongelukken en veel recreatieverkeer waren hier toen met name debet aan.