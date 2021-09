Het verzoek tot opheffing van de hechtenis van een van de verdachten in het liquidatieproces Eris is vrijdag door de rechtbank afgewezen. Volgens de advocaat van Greg R. heeft het verhoor van kroongetuige Tony de G. niks belastend opgeleverd voor zijn cliënt, maar volgens de rechtbank zijn er nog genoeg redenen om de man vast te houden.

De 73-jarige R. wordt verdacht van het beschikbaar stellen van een loods waar wapens en auto's werden gestald die waren gebruikt bij liquidaties. Ook zou de man een rol als tussenpersoon hebben gespeeld bij de liquidatie van een Turkse man.

R. is een bekende crimineel en bracht het grootste gedeelte van zijn leven door achter de tralies. Een van zijn zoons, Jesse R., zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het plegen van huurmoorden.

De afgelopen weken stond het Eris-proces in het teken van het horen van de kroongetuige en dus ook over de rol van R. De man zou als raadgever van hoofdverdachte Delano R. hebben opgetreden, maar De G. kon desgevraagd weinig duidelijkheid daarover verschaffen.

Op de vraag of de loods in Mijdrecht van Greg R. was, antwoordde De G. dit zo te hebben begrepen van Delano R. Het was laatstgenoemde die vertelde dat Greg R. op de hoogte was waar de loods voor werd gebruikt. Zelf had De G. het nooit gevraagd aan Greg R.

Zijn kennis dat Greg R. betrokken was bij de moord op Zeki Yumusak in 2017 zei de kroongetuige ook van Delano R. te hebben. De G. verklaarde dat Greg R. wel af en toe vroeg hoe het ervoor stond met de voorbereiding van de liquidatie, maar de precieze rol van Greg R. kon hij niet duiden.

Reden genoeg voor advocaat Christian Flokstra, die Greg R. bijstaat, om opheffing dan wel schorsing van de hechtenis te vragen. Dit verzoek is vrijdag door de rechtbank afgewezen. Het proces gaat verder op 17 september.