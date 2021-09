DierenPark Amersfoort zoekt een ander onderkomen voor twee wolvinnen. Ze zijn te dominant en niet meer te handhaven in de roedel die in de Amersfoortse dierentuin verblijft.

Het park denkt dat het agressieve gedrag van de twee vrouwtjes de hoofdoorzaak is voor de ontsnapping van twee mannetjeswolven eind augustus. Een van die wolven overleed na de ontsnapping aan hartfalen. De andere raakte zwaargewond maar maakt het nu goed, aldus een woordvoerder van het park.

De ontsnapte wolven hadden de laagste rang in de roedel. Ze raakten zo in de stress dat ze in een "adrenalinerush" het hek konden ontwrichten.

Het park legt nu een extra betonlaag aan onder het hek rondom het wolvenverblijf, zodat het ondergraven niet nog eens kan gebeuren, zegt de woordvoerder. Totdat dat karwei klaar is, verblijft de roedel in een aparte, voor het publiek niet zichtbare ruimte.

De twee wolvinnen zitten in aparte verblijven en mogen niet meer bij de vijf wolven komen die nu de roedel vormen. De groep is volgens het park zo ontwricht geraakt door de gebeurtenissen dat er meteen gevechten zouden uitbreken als de wolvinnen weer bij de andere wolven komen.